malulen emeklilik
17 yıllık polis memuruyum D dilimi verildi. direkt malulen emeklilik tercih edeceğim. 1 in 2 siyim 2009 memuriyete giriş sorum şu maaş ne kadar olur. sistemde görünen ikramiye tamamını alabilir miyim

mehmetyilmz
Şef
26 Ağustos 2025 11:32

5510 a mı tabiisiniz


Kadir-29
Şef
26 Ağustos 2025 11:37
2008 sonrası memuriyete giriş iste
mehmetyilmz, 39 dk. önce

5510 a mı tabiisiniz


Kadir-29
Şef
26 Ağustos 2025 11:39
evet
mehmetyilmz, 39 dk. önce

5510 a mı tabiisiniz

