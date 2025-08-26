Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 10:29
Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?

Özel sektörde çalışan arkadaşlarıma işçi ve memur mevzusunu anlattım. Ama aynı işi yapanları anlattım (temizlik işçisi vs hizmetli, memur kadrolu güvenlik vs işçi güvenlik) arkadaşım dinledi dinledi, şok oldu. Yani sınava girmemiş, sadece kura ile alınmış ve hatta devlet 657'ye bile uygun görmemiş personele nasıl memurdan daha fazla verebilir diyor.

Şöyle düşünelim dedi;

Memurla veya memurdan bir tık az maaş verse çalışacak adam mı bulamaz dedi? Dedim ki hayır bulur, sizin iş yerinde güvenlik ve temizlik personeli bulunmuyor mu? BULUNUYOR DEDİ.

Ve hatta ilan aç de ki, ikramiye yol yemek hiç bir şey yok 50 bin tl maaşla kamuda temizlik ve güvenlik personeli alınacak de

binlerce KUYRUK olmazsa ben hiç bir şey bilmiyorum dedi...

Peki devlet memura bütçeyi YÜK olarak bahane ederken, daha maliyetli işçi kadrosuna neden "YÜK" demiyor?


debug
Müsteşar Yardımcısı
26 Ağustos 2025 10:48

Onlar kendi adamları çünkü SINAVSIZ! KENDİ İSTEDİKLERİNİ aldılar


deniz_marqez
Şef
26 Ağustos 2025 10:53

Onların grev hakki var, başka Bi sebebi yok


sucukluyumurta1
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 10:59

Peki sen kamuya grev hakkı olacağını bildiğin halde neden "sürekli işçi" kadrosu ile alım yapıyorsun diye sorarlar adama?

deniz_marqez, 1 saat önce

Onların grev hakki var, başka Bi sebebi yok


Fsb.2109
Aday Memur
26 Ağustos 2025 11:08

Mesela TOFAŞ fabrikasında pres hattında çalışan bir işçiye ödenen giydirilmiş ücret ile idari operasyonlarda görev yapan bir personele ödenen ücret arasındaki fark ne kadardır?

'Mavi yaka artık beyaz yakadan daha fazla kazanıyor. Bunu kabul etmek gerekir.


deniz_marqez
Şef
26 Ağustos 2025 11:10

Hocam kpss ile alımlar zor ve zamna aliyor, kura ile isci alımı daha hız bir yöntem sanırım bu yuzden

sucukluyumurta1, 1 saat önce

Peki sen kamuya grev hakkı olacağını bildiğin halde neden "sürekli işçi" kadrosu ile alım yapıyorsun diye sorarlar adama?


deniz_marqez
Şef
26 Ağustos 2025 11:13

En önemli sebebi işçiden daha fazla vergi alındığı için.memurdan isci vergi kadar alınmıyor. Tabi işçinin emekli maaşları devlete memurdan daha fazla yük.

sucukluyumurta1, 1 saat önce

Peki sen kamuya grev hakkı olacağını bildiğin halde neden "sürekli işçi" kadrosu ile alım yapıyorsun diye sorarlar adama?

Toplam 6 mesaj

