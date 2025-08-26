Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?

Özel sektörde çalışan arkadaşlarıma işçi ve memur mevzusunu anlattım. Ama aynı işi yapanları anlattım (temizlik işçisi vs hizmetli, memur kadrolu güvenlik vs işçi güvenlik) arkadaşım dinledi dinledi, şok oldu. Yani sınava girmemiş, sadece kura ile alınmış ve hatta devlet 657'ye bile uygun görmemiş personele nasıl memurdan daha fazla verebilir diyor.

Şöyle düşünelim dedi;

Memurla veya memurdan bir tık az maaş verse çalışacak adam mı bulamaz dedi? Dedim ki hayır bulur, sizin iş yerinde güvenlik ve temizlik personeli bulunmuyor mu? BULUNUYOR DEDİ.

Ve hatta ilan aç de ki, ikramiye yol yemek hiç bir şey yok 50 bin tl maaşla kamuda temizlik ve güvenlik personeli alınacak de

binlerce KUYRUK olmazsa ben hiç bir şey bilmiyorum dedi...

Peki devlet memura bütçeyi YÜK olarak bahane ederken, daha maliyetli işçi kadrosuna neden "YÜK" demiyor?