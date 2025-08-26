ENGELLİ RAPORU Acil Yardım

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonuhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme KararıPolnet güncelKonya'da Polis noktası kurulması hadisesi
Sözlük
Son Haberler
Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorumİBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltıBakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor13 aracın lastiğini kesen 15 ve 16 yaşındaki iki şüpheli yakalandıBireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı! 'Cezaların Caydırıcılığı' Yeniden Gündemde
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen