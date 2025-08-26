ENGELLİ RAPORU Acil Yardım

Merhaba ben polis memuruyum. Eşim de MEB de kadrolu öğretmen. eşim bir hastalığından dolayı yüzde 50 engelli raporu aldı. Ben de bu rapor ile kendi kurumumun personel bürosuna gittim ama oradaki memur, eşinin raporunda "tam bağımlı" yazmadığı için sen sahip olabileceğin haklardan yararlanamazsın dedi. internette biraz araştırdım tam bağımlılık ile alakalı bir zorunluluğun olduğuna denk gelmedim. yüzde 50 oran yeterli yazıyor. bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olan var mı ?

Merhaba ben polis memuruyum. Eşim de MEB de kadrolu öğretmen. eşim bir hastalığından dolayı yüzde 50 engelli raporu aldı. Ben de bu rapor ile kendi kurumumun personel bürosuna gittim ama oradaki memur, eşinin raporunda "tam bağımlı" yazmadığı için sen sahip olabileceğin haklardan yararlanamazsın dedi. internette biraz araştırdım tam bağımlılık ile alakalı bir zorunluluğun olduğuna denk gelmedim. yüzde 50 oran yeterli yazıyor. bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olan var mı ?