26 Ağustos 2025 11:29
Dünyanın En Sorunsuz Araçları Açıklandı.

Dünyanın en sorunsuz ve dayanıklı araçları belli oldu.

Toyota ve Japonlar yine şaşırtmadı. İlk beşinci ilk üçü Japon. Alman araçlardan ise sadece Mercedes listeye girebildi.

1. Toyota

2. Honda

3. Mazda

4. Hyundai

5. Mercedes

