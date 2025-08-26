Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Yeni atama yönetmeliği hakkında bilgi lütfen

Öncelikle herkese hayırlı görevler diliyorum arkadaşlar. Ben 28 Şubat tarihli şark iline mazeret ataması ile atama onayım çıktı. Bu arada mazeret atamamin çıktığı il benim için 3. Şark görevi olacak. Ama belli sebeplerden ötürü ilişiğimi atamamin çıktığı Şubat ayında değilde temmuz ayında kesmek zorunda kaldım.simdi merak ettiğim husus buranın yeni yönetmenlik te görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıktı. Acaba ben bu durumda 3. Şark görevi olduğu için 3 yıl eksik görev yapıp tekrar atamaya mi tâbi oluyorum. Yoksa Yeni yönetmenlik gereği 6 yıla mi tabiyim . Yönetmenliğin geçerliliği atamanın çıktığı tarih mi baz alınır yoksa başlama yaptığımız tarih mi baz alınır


başlama yaptığın tarih baz alınır.
