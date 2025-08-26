Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
26 Ağustos 2025 12:47
Çalışma barışı bozuldu yan masadaki arkadaş gözüme bir hoş gözüküyor.

İlköğretim mezunu birisi benden çok maaş alacaksa biz neden yıllardır kpss lere çalıştık okullar bitirdik emeklerimiz hep boşunaymış bir ay önce giren kişi 25 yıllık memurdan fazla maaş alacaksa çalışma barışı bozuldu gerçekten adam gözüme bir acayip gözüküyor hiç bir sorumluluğu da yok okumaya filan gerek yokmuş.

