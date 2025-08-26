Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 13:51
enflasyon farkı
mevcut toplu sözleşme görüşmelerinde her hangi bir enflasyon farkı memura ödenir ibaresi bulunmamakta, enflasyon farkını alıyor muyuz? bazı kaynaklar kanun metninde var alıyoruz diyor ama ben her hangi bir kaynakta bulamadım.

Sakaryalı540
Şef
26 Ağustos 2025 14:14

Şimdiye kadar enflasyon farkı verildi bundan sonra da verilecek. Af buyurun g.t kadar zam yapıyorlar enflasyon her zaman bu zam miktarından fazla çıkıyor eğer vermezlerse daha da ezilecek maaşlar. Bu nedenle veriliyor verilse ne olacak kardeş 2-3 etkiler çok şey beklememek lazım. Sendika gerekeni yapacaktı üye göndermek nedir ya dik durun göndermeyin bırak zammı onlar yapsın hakkım helal değildir


egop0
Memur
26 Ağustos 2025 14:29

Toplu sözleşme Resmi Gazetede yayınlanınca görürürüz.


can-mekanik
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:43
kanuni bağlayıcı bir madde var mı? onu soruyorum. enflasyon %16 çıkacak gibi maaş %11 olursa olmuyor işte. tepki göstermeliyiz.
egop0, 1 saat önce

Toplu sözleşme Resmi Gazetede yayınlanınca görürürüz.


egop0
Memur
26 Ağustos 2025 14:46

Herhangi bir yasal düzenleme yok zaten toplu sözleşmelerde alınan ne karar varsa o resmi gazetede yayınlandıktan sonra 2 yıl içerisinde uygulanır. 2023deki Resmi Gazetede yayınlanınca görmüştük.

can-mekanik, 49 dk. önce
kanuni bağlayıcı bir madde var mı? onu soruyorum. enflasyon %16 çıkacak gibi maaş %11 olursa olmuyor işte. tepki göstermeliyiz.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiHey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurlukSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Kamu İşçisi ile Memur

Sözlük

günaydın sözlük 3 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 workon 2 piknik 1 Kışlık Hazırlığı 1 şebnem ferah 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 homo sacer 2 Tatil beldesinde yaşamak 1

Son Haberler

Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyorTürkiye'nin gururu KAAN, ABD basınındaYÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmediÖzel okullarda ücretsiz eğitim yerleştirme sonuçları açıklandıBodrum'da 10 metrelik tekne battı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen