Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!

Hesaplamama göre , son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak. Bu durumda, %5'in üzerindeki fark nedeniyle enflasyon farkı ödemesi yapılacak.

Sonuç olarak:

Toplam Enflasyon (Son 6 Ay):

En düşük: 1,3 + 1,4 + 1,2 + 0,9 + 0,6 + 3,5 = 8,9%

En yüksek: 1,3 + 1,4 + 1,2 + 0,9 + 0,6 + 4,0 = 9,4%

Enflasyon farkı: %3,9 ile %4,4 arasında olacak.

Bu durumda, %3,9 ila %4,4 arasında bir enflasyon farkı alacağız. Sözleşme ile %11+%4=%15 kesinleşmiş gibi duruyor..


miralayben
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:00

Lalo Salamanca
Şef
26 Ağustos 2025 14:01

xcgdsx
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:03

Yıl sonu hedeflerine bakarsanız, fikrinizin değişecebileceğini düşünüyorum. teşekkürler

miralayben, 2 saat önce

Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
26 Ağustos 2025 14:05

Yıl sonu beklentisine göre 6 aylık enflasyon %11 çıkacak görünüyor oradan da %5.7 enflasyon farkı çıkıyor. %11 orana anlaşılırsa %17.34 işte düz %17 oluyor yani. Düşük de çıkabilir yüksek de çıkabilir en geç yarına zaten öğreneceğiz enflasyon da aşağı yukarı belli. Çok fazla ümitlenmemek lazım.

xcgdsx, 1 saat önce

sosyalgüvenlik000
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:12

Temmuz enflasyonu kaç çıktı sen kaç yazıyorsun. Troll müsün?

xcgdsx, 1 saat önce

Sakaryalı540
Şef
26 Ağustos 2025 14:20

Kardeşim emek verip bir şeyler hesaplamışsın teşekkürler. Temmuz ayı enflasyon oranını yanlış yazmışsınız. Ocak ayına kadar ürünlere zam geliyor o nedenle enflasyon oranları yazdığınız oranlardan bir tık fazla gelir bilginiz olsun. Benim tahminim Ocak ayı da dahil enflasyon % 12-14 arası bir şey çıkar.


xcgdsx
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:22

Yorumunuz için teşekkürler.

Sakaryalı540, 1 saat önce

üçbuçukali
Müsteşar
26 Ağustos 2025 14:28

hala daha şu enflasyonu falan hesaplayanlar var

ne alacağın belli

ocakta da belli

temmuzda da belli

2026 ocakta da belli

temmuzda da belli

2027 ocakta da belli

temmuzda da belli

belli olan şeylerin ne muhabbetini yapıyorsunuz


erhannn34
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 14:32
bakan yıl sonu yuzde 25 beklenti dedi ona göre hesap yapılmalı 25_26 o da yuzde 2_3yapar fark..

Çorluilolsun
Şef
26 Ağustos 2025 14:42

Kardes felaket tellalimisin derler adama, zaten mehmet şimşek bisey verdirmedi sende minimumda gösterip moralimizi daha da bozuyorsun ama emeğin için teşekkürler

xcgdsx, 1 saat önce

xcgdsx
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:45

Ne demek kardeşim, inşallah bir gün emlaklarda oturur tartışırız :)

Çorluilolsun, 50 dk. önce

SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:55

Başlığın sahibi matematik bilmiyor.

Haber de okumuyor olsa gerek.

Temmuz ayı enflasyonu 2.06 çıktı zaten. Ağustos ayı enflasyon oranı da yaklaşık 1 hafta sonra açıklanacak.

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini %30'dan %25'e çekmesi politikadır, böyle bir şey gerçekleşmeyecek. %30 çıktığı takdirde oluşacak enflasyon farkı oranı %6'dır.

%12 zam geldiği durumda ocakta gelecek zam oranı 1,12*1,06= %18,72'dir.


xcgdsx
Aday Memur
26 Ağustos 2025 15:04

Görüyorum ki varsayımlarla hareket etmeyi seviyorsunuz, şunu diyorlar ama bu olacak gibi ithamlarınız yerine 6 aylık ORTALAMA bir enflasyon hesabı çıkardım. yine de yorumunuz için teşekkür ederim.

can-mekanik
Aday Memur
26 Ağustos 2025 15:18
bir şey soracağım, size enflasyon farkını alacağımızı düşündürten şey ne?
