26 Ağustos 2025 14:33
ilk yargıdan idare mahkemesine geçiş

ilk yargı mahkemesinden idare mahkemesine tayin talebinde bulunacağım eş durumundan kabul olur mu sizce idare mahkemelerine geçiz zor mu bilgisi olan var mı


Mstfkmlnskrlryz
Memur
26 Ağustos 2025 14:46

ilk yargıdan idare mahkemesine geçiş tabiri yanlış olmuş

adli yargıdan idari yargıya geçiş doğru olanı

ben son 4 yıldır idari yargıda çalışıyorum,

havuz tayini ile geçmeniz için epey bir kıdemli olmanız gerekli

çok kıdemli değil iseniz de iyi bir referans ile mümkün


teknorator
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 14:51

mazeret tayini ile geçebilir miyiz yani


Mstfkmlnskrlryz
Memur
26 Ağustos 2025 14:52

mazeretinizin ne olduğuna bağlı

bir çoğu kabul görmüyor

teknorator, 42 dk. önce

mazeret tayini ile geçebilir miyiz yani


Üye adı yokk
Aday Memur
26 Ağustos 2025 14:59

Sekiz sene sözleşmeli çalıştım, 2023 yılında kadro verilmesi ile birlikte havuzda BİM yazdım direk geldi 2 yıldır kafam rahat çalışıyorum, mazeret konusunda seçim sunulabilir bence adli mi idari mi diye

