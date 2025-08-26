Gündem \ Motorlu Araçlar
26 Ağustos 2025 15:22
Ehliyet Direksiyonunu Geçememek

Merhaba 3 kere direksiyondan kaldım 4. ye de kalırsam dosya yanacak. Çok kötü hissediyorum kendimi derste yapmadığım hatayı sınavda yapıyorum var mı benim gibi başına gelen?

