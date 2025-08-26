Gündem \ Sohbet ve Tanışma
26 Ağustos 2025 15:44
SAÇMA SAPAN GELEN MESAJLAR

YA HU ARKADAŞLAR ÖNÜNÜZE GELEN ATTIĞINIZ MESAJLARIN KİME GİTTİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ.. EVLİ OLABİLİR ÇOCUĞU OLABİLİR. RASTGELE TANIŞABİLİR MİYİZ MESAJI ATMAYIN KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEYİN LÜTFEN.. BİRİ SİZİNLE TANIŞMAK İSTERSE ZATEN SİZİ BULUR


26 Ağustos 2025 17:09

zaten tanismak istedikleri icin saga sola yukleniyolar :)))

