Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 15:46
Yabancı Dil Tazminatında 100 Puan Artış?

Bu artış 399 kurumlarını kapsıyor mu acaba? yoksa 657 için mi?


Aimforblabla
Memur
26 Ağustos 2025 15:52

bilgisi olan var mı bu konuda ?


chief27
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:35

Yabancı dil tazminatı gösterge * memur maaş katsayısı ile hesaplanıyormuş. Bu 100 puan göstergeye eklenecekse 50 lira farkediyor, 100 puan artış dedikleri ne tam olarak anlayamadım.


XY123XY
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:55

117 TL

Toplam 3 mesaj

