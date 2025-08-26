Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:09
Zam oranı belli oldu

2026 için 11+72027 için 5+4

buçuk ali tweet atmış hakem kurulundan çekildik diye :) zam oranı onaylantıktan sonra çekilsen ne çekilmesen ne ?

bu adamlara inananlar var ya ben ona şaşıyorum


maske505
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:11

Şimdi zam geçerli mi geçersiz mi aga ben ona takıldım


Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
26 Ağustos 2025 16:11

Kesin sonuç mu ? Kesin sonuç için yarın demişlerdi eğer bu kesin sonuçsa sendikalar çekildi de ne oluyor iyice insanların aklıyla alay etmeye başladılar. Millet ne oldu bitti diye diye şak %1 artış gerçekten inanılır gibi değil. Neyse vardır bir bildikleri diyelim. 2 sene sonra görüşürüz. :)


adayadayi1
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:14

4. toplantıda karar yeter sayısı mevcuttu. Zaten 58 maddeyi oyladık diyor kendi ağzıyla. Kurul ayrı ayrı oylama yapmaz karar tek alınır ve tartışmaya kapalıdır. Yine insanları manipüle etme çabasında işte yersen çekildik diyor :)


miniaturco
Memur
26 Ağustos 2025 16:15
Sarı sendika ve onun lacivertini yetkili sendika yapan memurlar bu gurur! ve onur! sizin eseriniz. Allah layığınızı versin.

darmaduman34
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:28

Taban aylığın 1000 TL artırılması demek 1000 TL + %11 mi demek oluyor?

"Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi ..." bu maddenin maddi bir kazanımı var mıdır?

Toplam 5 mesaj

