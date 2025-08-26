Zam oranı belli oldu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk
Sözlük
Son Haberler
Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadıCenazeye gidenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen