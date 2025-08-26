Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:11
Ali Yalçının masayı dağıtması

Memurun ve emeklinin kahramanı, kötülerin amansız düşmanı kimsesizlerin kimsesi Ali Yalçın hakem heyetine posta koyarak masayı dağıtmış ve memura 2 yıl için %1 zam almıştır, 6 aylık sürelere bölünce çeyrek zam yapıyor, Daha önceleri buçuk Ali diyenler utanırlar umarım o artık Çeyrek Ali, yürüyedur yiğidim duruşun çakalları korkutuyor.


26 Ağustos 2025 16:16

Hakem Kurulu üyeleri 4 kez harcırah-huzur haklarını alınca masayı dağıtması da çok yerinde olmuş.

