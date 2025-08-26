Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:17
masadan ayrilma!

Hakem Heyetine üye gönderen sendikalar masadan çekildik, ayrıldık gibi açıklama da bulundular! Sonra kurul kararı açıklandı. Acaba diyorum, imzayı atıp mı ayrıldılar? Hani işimiz bitti, görüştük ayrıldık bağbında bir açıklama mı yaptılar!! Siz ne anladın sevgili gariban memur arkadaşlarım ?


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
26 Ağustos 2025 16:19

Biz bu işten pek birşey anlamadık


Mytmoor
Memur
26 Ağustos 2025 16:20

Aslında anlaşılmayacak bişey yok! Herkes vazifesini yapıyor...

matem90
Şef
26 Ağustos 2025 16:25

KURUL 8 ÜYE İLE TOPLANDI. TOPLANTI İÇİN 8 ÜYE ŞARTI VARDI O DA SAĞLANDI. DAHA SONRA DA ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINIYODU ZATEN. MASADAN ÇEKİLSEN NE OLUR ÇEKİLMESEN NE OLUR ARTIK


samet.by
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 16:27

Masadan ayrılmak bir anlam ifade etmiyor. o masayı toplanması (en az 8 üye) için sendikadan 1 adam lazımdı. böyle olacağını bile bile masayı toplayanlarındır bu vebal. toplantı yeter sayısı bulundu ve karar verildi.

