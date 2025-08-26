3. sınıf Tiyatro

Bu toplu sözleşmeler yaşandığı ilk günden bugüne kadar ki tüm yaşananlar önceden senaryosu hazırlanmış tiyatrodur. Milyon dolar aidatlarla şatafat içinde yaşayan sendikanın attığı her adım sarayın talimatı doğrultusundadır. Hiçbirşey zoruma gitmez tüm hakkımı zerresine kadar Allahu Telanın huzurunda alırım onda sıkıntı yok. Ama bizleri aptal yerine koymaları çok zoruma gidiyor.

