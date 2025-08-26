Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:19
suc sendikanin degil cikar uruna sari sendikaya 700 tl ile el birligiyle uye olan memurun!!!

İnşallah birgün bu haksızlıklar son bulur .......


Myosman12345
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:21
Yazıklar olsun bide çıkmış adaletli karar verin şeffaf olun kazanımlar demezmi çıldırmamak elde değil!

JayJay Okocha
26 Ağustos 2025 16:25
550 TL*

Vedelii
Şef
26 Ağustos 2025 16:26
şimdi gönül rahatlığıyla o 550 ya da 700 tl neyse artık onu kıvıra kıvıra harcayabilirler.

kralgeridöndü
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:31

550 - 700 TL için masada 6,2 milyon memur satılmıştır.

Dolaylı yoldan 12 milyon memur demek !


kralgeridöndü
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:33

*Düzeltme : 12 milyon vatandaş demek !

