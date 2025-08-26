Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
58 kazanım için teşekkürler

Hakem heyeti 2026 için " 11 + 7 " 2027 için bir puan arttırmış.

58 kazanım için memursene teşekkür ederim.

Memursen başkanı Ali Bey hakem kurulundan çekildik diye tweet atmış.

58 kazanım ne olacak şimdi.

Çok önemli kazanımlardı eğitim ödeneği yaklaşık 7530 tl olacak idi 2026 eylülde sanırım :D

Ne olacak şimdi :)


karub9191
Şef
26 Ağustos 2025 16:25

Öğretmene çok bile. Ama onlar uzman ve baş oldular. İnşallah alırlar o tazminatlarınızı


Kuskusuz
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 17:19

Beddua ederek bile zamanımı harcayacağım. O cok bereketli bir sozlesme gecti diyenler ve onlarla dans edenler sözüm size.

