Hakem Kurulu Kararı ile Adalet bakanlığı son Kazanımları

%11 + %7 + %5 + %4 ve taban maaşa +1000 TL kararın dışında Yih ve GİH sınıfına verilen 8 hizmet puanı da 10 a yükseldi.

Yani Adalet bakanlığı personellerinin büyük şehir dışında kalan illerde çalışanların aldığı 5 puanlık il tazminatı 10'a yükseldi ve 2 dönem önce aldığımız +7 hizmet puanı da 3 puan artışla 10 puana yükseldi.

Yani totalde +8 puanlık bir artış olacak. Bu da 1050 TL ye denk geliyor.

Ocak Ayı Zam Formülü şöyle oldu: (

(%11 x Enflasyon Farkı) / %5) + 2000 TL

Bu da aşağı yukarı %18 + 2000 TL gibi bir rakam yapacak.


JayJay Okocha
26 Ağustos 2025 16:29
10a yükseldi demişsin de zaten 10 ve yukarı olanlae bişe kazanmadı

dca23
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 16:33

10 ve yukarısı il tazminatından bir şey alamıyor. Onlar sadece +3 puan alacak. 350 TL yani

JayJay Okocha, 2 saat önce
10a yükseldi demişsin de zaten 10 ve yukarı olanlae bişe kazanmadı

mhkkatıp06
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:33

/ %5 dediğin nedir


ahmet1233
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:40
büyükşehirde çalışan infaz koruma maaşında herhangi bir artış olacakmı?

boyka12
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:42
hayır küçük şehirlerdeki büyük şehirde çalışanlarla eşitlendi

dca23
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 16:42
enf farki yazmisim orda o ibare yablis olmus. )(%11x 6 aylik enflasyon)/%5) +2000 TL
mhkkatıp06, 2 saat önce

/ %5 dediğin nedir


cybernetic
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 16:47

Hangi sendikacı varsa rabbim ıslah etsin, bela dilemiyorum bakın.

Memurun hakkı satılmıştır, memur yetim bırakılmıştır, adalet mensupları zaten yetim di.

''Enflasyona ezdirmeyeceğiz'' den kasıt ''zaten enflasyon oranını vereceğiz'' dir,

Ek edinim sağlamak için ne yaptılar? Kocaman bir sıfır!

Evde helal rızkını bekleyen evlatlarımın hakkı kimin üzerindeyse zehir zıkkım olsun!


Ege Soysal
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:00

Büyükşehirde yaşayan personel %11 + 1000tl o halde sadece, öyle mi?

boyka12, 2 saat önce
hayır küçük şehirlerdeki büyük şehirde çalışanlarla eşitlendi

boyka12
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:03
evet
Ege Soysal, 2 saat önce

Büyükşehirde yaşayan personel %11 + 1000tl o halde sadece, öyle mi?


Ege Soysal
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:07

Bizimkilerde hala 3 yılda 1 olan promosyonu konuşsunlar :) Bu konuda seslerini bile çıkartmıyolar şaka gibi personellerimiz var..

boyka12, 1 saat önce
evet

dca23
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 17:15
%11 x enflasyon / %5 +1350 TL (buyuksehirler icin)
Ege Soysal, 2 saat önce

Büyükşehirde yaşayan personel %11 + 1000tl o halde sadece, öyle mi?


üst devre
Memur
26 Ağustos 2025 17:17

Promosyon etkinliği yerine maaş etkinliği yapılsaydı daha verimli olurdu


düsünmeklazim
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:51
bozdur bozdur harca
