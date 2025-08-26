Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Aile Mazereti kadronun bulunduğu yere mi, geçici görev yerine mi olur?

Arkadaşlar merhaba. Eşim Urfa?da öğretmen olarak çalışıyor. Ben ise Bilecikte Adalet Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Bir yıllık geçici görev ile Urfa?ya gidiyorum. Eşim 2026 temmuzunda eş durumu ile asıl kadromun olduğu Bilecik?e aile birliği mazereti yazabilir mi? Benim geçici görevim 2026 eylülde bitecek. Kılavuzda eşi geçici görevli ise talepte bulunamaz diyor. Bu konu kafamı karıştırdı. Yardımlarınızı bekliyorum.


eşi geçici görevle olanlar isteye miyor son yıl asıl kadronuzun olduğu yere gelip isteyin

Ben geçici görevli olacağım. Eşim benim asıl kadromun olduğu yere isteyebiliyor mu? Onu sormuştum.


siz geçici görevde iken iateyemez
