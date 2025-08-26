Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:30
infaz ve koruma memurları

arkadaslar toplu sözlesmede yardımcı hzmetler ve genel idare hizmetlerde ilave ödeme almayanlara 1045 tl (yanı 10 puan) bir iyileştirme yapılacagı yazıyor . bız ıkm ler bu ıyılestırmeden yararlanabılecekmıyız


boyka12
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:50
yararlanıyorsun
Toplam 1 mesaj

