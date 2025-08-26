Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Ağustos 2025 16:32
Ergoterapist maaşı

üniversite hastanesinde işe yeni başlayan 4 yıllık ergoterapist maaşı ek ödeme teşvikler dahil ne kadar alır. paylaşabilirmisiniz.


herbalifem
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:33

devlet hastanesinde ne kadar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaFarklı Kamu Kurumu Eş TayiniServis mi mantıklı yoksa kendi aracımla 5 kişi gidip gelmek mi?Alt bölge tayinleriSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)2025 Ünvan değişikliği TDSSözleşmeli büro personeli maaşı (sağlık yönetimi lisans mezunu)Ek ödemeAnkara İl içi Tayin4/D Büro işçisinin çalışabileceği alan

Sözlük

Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 homo sacer 2 onomatope 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 şebnem ferah 2 Bugün olanlar 1 Tatil beldesinde yaşamak 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 piknik 1 workon 2

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen