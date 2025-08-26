Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:37
çok iyi oldu
hala yetkili sendikaya bağlı milyonlarca memur var. umarım işçi maaşı memur maaşının 2 kati olur. memura bu zam bile fazla

sucukluyumurta1
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 16:41

yılbaşında kamu işçileri vergi diliminden çıkacağı için 82 bin tl maaş alacak (temizlik işçisi.), aynı işi yapan hizmetli memur 54 bin tl alacak.. eserinizle gurur duyun. taşerondan torpilli adamları kamuya doldurun 82 bin tl verin, sınavla hakkıyla atanmış personele 54 bin tl verin. dünyanın hiç bir ülkesinde böyle saçmalık yok, açın araştırın, yok, yok, yok...,


FırençeskoTotti
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:44
Sattılar bizi bir su bardağına
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

workon 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 günaydın sözlük 3 homo sacer 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 Tatil beldesinde yaşamak 1 piknik 1 şebnem ferah 2 Kışlık Hazırlığı 1 onomatope 1

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen