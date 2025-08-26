Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:40
2026 yılı birinci dönem için 1000 TL

Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.

bU bİN LİRAYI SADECE 6 AY MI VERECEKLER...?


boyka12
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:30
sürekli alacaksın yani 18 bin taban aylığın 19 bin onun üzerine 11 zam +çıkacak enflasyon farkını ekleyeceksin

Murat624
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:39
Yüzde 11'in üzerine enflasyon kaç çıkarsa mı eklenecek. Kesin olarak bilen varmı ??
can-mekanik
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:42
bu konu muallak bazıları eklenmeyecek diyor. asıl önemli olan bu kimse açıklama yapmıyor, asıl odaklamamız gereken konu bu.
Bilmuh0606
Memur
26 Ağustos 2025 17:46

Çok kafanı yorma, reel zam falan yok, alım gücün değişmedi, bunu bil yeter.


TÜRK1512
Memur
26 Ağustos 2025 17:59
seyyanen zam hala 8000 mi

skarner
Memur
26 Ağustos 2025 18:08

senin bin lirayı tek sefer vereceklermiş, 2026 ocakta muhasebeye uğra

