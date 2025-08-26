Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:41
Daha neyi bekliyorsunuz?
Malum-Sen ve Şakşak-Sen'e üye olanlar; istifa etmek için daha neyi bekliyorsunuz?

Enes2312
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:46
Termos,bardak ve masa takvimini bekliyorlar

inşaat1313
Şef
26 Ağustos 2025 16:52
eee istifa ettik sonra ne olacak. Sendika çok bastırdı hükumet vermiyor iş bırakma kararı alınsa kimse arkalarında durmadiktan sonra anca boş yaparsınız klavyeden..!

hsyn.11
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:01
sendika üye göndermeyecekti meclis karar verecekti en azından gündem olurdu baskı olurdu. senin dediğine bakılırsa sana maaş da vermesinler hükümet vermiyormus diyor. işçi nasil alıyor

cetek
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 17:11

Daha tam dibe oturmadık, onu bekliyoruz.


sezai0619
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 17:21

Geçen sene bizim kurumdakileri bavul hediyesiyle tavlamışlardı. Bu sene de bir kablosuz kulaklık hamlesiyle üyelerinin gönlünü kazanırlar.


hsyn.11
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:25
Bir bavul 1000 lira bunu 2 yıla bolsen ayda 50 lira ediyor. adamlar ayda 15 bin TL isciden düşük maaş alıyor onu düşünmüyor ama bavulun peşine düşüyor
