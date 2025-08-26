Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sendikadan istifa edeceğim peki sonrası?

Zam konusunda zaten çok bi beklentim yoktu ama 2016 sonrası verilmeyen ilave 1 derecenin alınamaması hatta gündem bile yapılmaması benim için bardağı taşıran son damla oldu.Kamu-Sen'den istifa edeceğim ama bundan sonra sendikasız mı devam etmeliyim yoksa başka bir sendikaya mı geçmeliyim onun kararını veremiyorum.Üyesine sahip çıkan bir sağlık sendikası öneriniz var mı?


FırençeskoTotti
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:45
Bu dakikaya kadar o sendikadan istifa etmemişsen kendini sorgula.

maske505
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:56

Ya arkadaş hala bunu düşünmen gerçekten çok düşündürücü


egop0
Memur
26 Ağustos 2025 16:59
Birleşik Kamu İş e geç.

isimbulunamadi
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:01

Ben de sizi anlamıyorum gerçekten.Herkesin rahatsız olduğu konular farklıdır.Ben de kendimce rahatsız olduğum istifaya sebep olan konuyu belirttim.Bunun neyine tepki gösterdiğinizi anlamadım.Bundan sonra da sendikal faaliyetler devam edecek ben de bir memur olarak sendikasız mı kalayım yoksa yetki vermeye değecek bir sendika var mı diye soruyorum.


tolgperperek
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 17:05

Niye ben 5510 luyum sendikanın bana zararı var gram faydası yok.

Toplam 5 mesaj

