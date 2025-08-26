Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Hâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.

Adı ne olursa olsun hala herhangi bir eğitim sendikasına üyeyseniz yazıklar olsun.

Şu saatten sonra herhangi bir sendikaya üye olup da aidatıyla sendikayı besleyen öğretmene yazıklar olsun.

Ay sonunu getirmeye çalışırken çapsız adamların yüzbinlerce lira maaş almasını sağlayan öğretmene yazıklar olsun.

Hurda araçları sayesinde sanayide ustaları zengin ederken sendika başkanını tank gibi araçlara bindiren öğretmene yazıklar olsun.

Kendi kirada sürünürken sendika başkanını 5 yıldızlı otellerde tatil yaptıran öğretmene yazıklar olsun.

Adı ne olursa olsun herhangi̇ bi̇r sendi̇kaya üye olan kendi̇yle beraber beni̇mde sürünmeme sebep olan öğretmene yaziklar olsun


berçavever
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:07
Bu yetkili ama etkisiz sendikadan ne bekliyordunuz ki bu kadar öfkelenmişsiniz adamlar daha hükümet diyemiyor işveren kelimesini kullanıyor amman hükümete zeval gelmesin diye okadar hassalar ki anlatamam.. Tüm sendikalardan istifa edin deyişinize katılmıyorum zira çağdaş birey örgütlü olandır bizler örgütlenip yek vücut olamliyiz yetkisi olmayan sendikaları eleştirmek biraz haksızlık olur bı yetkiyi verelim yapmazlarsa öyle eleştiririz müneccim değiliz...

sakinadam41
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:17

Yetkili olmayan sendika deme bana. Bu ülkede 50 tane eğitim sendikası olamaz. Olmamalı. Futbol takımı tutar gibi sendikacılık yapılmaz sendikalar birbiri ile rekabet etmez, bir sendika altında mücadele etmek yerine mantar gibi her köşe başında sendika açılmaz. Güya hakkımızı savunan sendikanın başına böyle çapsız adamların gelmesinin tek sebebi mücadeleden kaçan, işin kolayını yeni sendika kurmakta gören korkaklardır. Yetkisi olmayan mantar sendikalar sayesinde bölük pörçük olan öğretmen camiasının kaderi böyle çapsız yandaş sendikaların atacakları imzaya kaldı.

vicente0626
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:28

ne yapsın sendikalar elinden ne gelebilir? bu sendika kanunu onlarında elini kolunu bağlıyor grev hakkın yok, son sözü hakem heyeti söylüyor orada da azınlık durumundalar.


envai2020
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:22

Taserondankadroya torpille geçen işçinin aldığı maaş neden bizim maaştan yüksek? Neden sürekli iş bırakma eylemi olmuyor?Suriyelilere,faize,israfa,itibara para var,memura niye yok,ekin enayisi biz miyiz?Devam edin bu kafayla,soğan ekmekle yaşamaya!

yasaklı55
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:45

Memura göre eğitim düzeyi düşük işçi, sendikadan istifasının e-devletten yapabiliyor ama eğitim düzeyi daha yüksek olan memur sendikadan istifasını e-devlet üzerinden yapamıyor.Sanki bilinçli olarak yapılan bir uygulama gibi.E-devlet üzerinden sendikadan istifa ve başka sendikaya üyelik e-devlet üzerinden yapılabilmelidir.


yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:15

Boşuna nefesinizi tüketmeyin hocam, ebs ve Türk eğitim-sen namlı sarı sendikalar ve üyeleri değişmez, değiştirmez.


spock
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:16

Sendika yöneticiliğinden maaş almayı biliyorlar. Onu ne yapacağız? Madem elleri kolları bağlı protesto etsinler. Etmiyorlarsa aynı suyla değirmenlerini döndürüyorlar demektir.

Sendikacılık kavgadır, sendikacılık isyandır. Memur grev yapamıyorsa sendika yöneticileri meclisin önünde gerekirse çadır kuracak. Hükumetin köpeğini uyutmayacak.

Yüzbinlerce lira para almaya gelirken iyi ama iş kavga etmeye gelince elimiz kolumuz bağlı. Oldu paşam.

yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:27

Boş yapma hocam hakem heyetine katilmasa bu satılık sarı sendikalar iş meclise gidecekti. O saatten sonrada oy kaygısı başlayacaktı muktedirlerde. Ama sendika ve üyeleri bütün memurları sattı her zaman olduğu gibi.

yasaklı55
Aday Memur
26 Ağustos 2025 20:45

Nasıl değiştirmez.Ben TES'ten küçük sendikalardan birine geçeceğim.

mavi_umut
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 20:52

İkiyüzlülük


yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 21:00

İstisnalar kaideyi bozmaz hocam, şayet olsaydı onca yenilen kaziktan sonra ne ebsnin ne de tesin üyesinin kalmaması gerekirdi lakin hala zirvedeler

