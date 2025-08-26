Hala devam mı sendika üyeliğine. Size, bize herşey müstehak

Adı ne olursa olsun hala herhangi bir eğitim sendikasına üyeyseniz yazıklar olsun.

Şu saatten sonra herhangi bir sendikaya üye olup da aidatıyla sendikayı besleyen öğretmene yazıklar olsun.

Ay sonunu getirmeye çalışırken çapsız adamların yüzbinlerce lira maaş almasını sağlayan öğretmene yazıklar olsun.

Hurda araçları sayesinde sanayide ustaları zengin ederken sendika başkanını tank gibi araçlara bindiren öğretmene yazıklar olsun.

Kendi kirada sürünürken sendika başkanını 5 yıldızlı otellerde tatil yaptıran öğretmene yazıklar olsun.

ADI NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR SENDİKAYA ÜYE OLAN KENDİYLE BERABER BENİMDE SÜRÜNMEME SEBEP OLAN ÖĞRETMENE YAZIKLAR OLSUN