Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
26 Ağustos 2025 16:49
Hala devam mı sendika üyeliğine. Size, bize herşey müstehak

Adı ne olursa olsun hala herhangi bir eğitim sendikasına üyeyseniz yazıklar olsun.

Şu saatten sonra herhangi bir sendikaya üye olup da aidatıyla sendikayı besleyen öğretmene yazıklar olsun.

Ay sonunu getirmeye çalışırken çapsız adamların yüzbinlerce lira maaş almasını sağlayan öğretmene yazıklar olsun.

Hurda araçları sayesinde sanayide ustaları zengin ederken sendika başkanını tank gibi araçlara bindiren öğretmene yazıklar olsun.

Kendi kirada sürünürken sendika başkanını 5 yıldızlı otellerde tatil yaptıran öğretmene yazıklar olsun.

ADI NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR SENDİKAYA ÜYE OLAN KENDİYLE BERABER BENİMDE SÜRÜNMEME SEBEP OLAN ÖĞRETMENE YAZIKLAR OLSUN


berçavever
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:07
Bu yetkili ama etkisiz sendikadan ne bekliyordunuz ki bu kadar öfkelenmişsiniz adamlar daha hükümet diyemiyor işveren kelimesini kullanıyor amman hükümete zeval gelmesin diye okadar hassalar ki anlatamam.. Tüm sendikalardan istifa edin deyişinize katılmıyorum zira çağdaş birey örgütlü olandır bizler örgütlenip yek vücut olamliyiz yetkisi olmayan sendikaları eleştirmek biraz haksızlık olur bı yetkiyi verelim yapmazlarsa öyle eleştiririz müneccim değiliz...

sakinadam41
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:17

Yetkili olmayan sendika deme bana. Bu ülkede 50 tane eğitim sendikası olamaz. Olmamalı. Futbol takımı tutar gibi sendikacılık yapılmaz sendikalar birbiri ile rekabet etmez, bir sendika altında mücadele etmek yerine mantar gibi her köşe başında sendika açılmaz. Güya hakkımızı savunan sendikanın başına böyle çapsız adamların gelmesinin tek sebebi mücadeleden kaçan, işin kolayını yeni sendika kurmakta gören korkaklardır. Yetkisi olmayan mantar sendikalar sayesinde bölük pörçük olan öğretmen camiasının kaderi böyle çapsız yandaş sendikaların atacakları imzaya kaldı.

berçavever, 1 saat önce
vicente0626
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:28

ne yapsın sendikalar elinden ne gelebilir? bu sendika kanunu onlarında elini kolunu bağlıyor grev hakkın yok, son sözü hakem heyeti söylüyor orada da azınlık durumundalar.


envai2020
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:22

Taserondankadroya torpille geçen işçinin aldığı maaş neden bizim maaştan yüksek? Neden sürekli iş bırakma eylemi olmuyor?Suriyelilere,faize,israfa,itibara para var,memura niye yok,ekin enayisi biz miyiz?Devam edin bu kafayla,soğan ekmekle yaşamaya!

vicente0626, 1 saat önce

