Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:52
hangi gih memurlarına 10 puan verildi

ben mebte gih sınıfında çalısıyorum ilave ödeme alıyormuyum bilmiyorum 10 puan hangi gih sınıfına verilecek


JayJay Okocha
26 Ağustos 2025 16:54
2 sene önce getirilen ( İzmir-Ankara - İstanbul için %15 , diğer büyükşehirler için %10 ? kalan şehirler için %5 il tazminatında sadece kalan iller diğer büyükşehirlere eşitlendi) başka bir dikim yok.

ankaralı0987
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:56

benim bordromda öyle birsey yok


üçbuçukali
Müsteşar
26 Ağustos 2025 17:32

kesin sgk memurlari disinda tum kurum memurlarina verilmistir

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

arbeit macht frei 2 günaydın sözlük 3 homo sacer 2 Tatil beldesinde yaşamak 1 onomatope 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 Bugün olanlar 1 piknik 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 Kışlık Hazırlığı 1

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen