Tüm Memurları Memur Sen ve Kamu Sen'den İstifaya Davet Ediyorum!

Bu kadar da olmaz yahu. Ayıp kardeşim ayıp ya. Hadi Memur Sen'in safı zaten belli aşikar. Onları eleştiren Kamu Sen sizin yaptığınız nedir? Hani diyordunuz ya biz bir yetki alsak şöyle olur böyle olur diye. Bu mu yaptığınız yapacağınız sendikacılık. Size hakkımı helal etmiyorum.

Tüm KAMU GÖREVLİSİ ARKADAŞLARI bu iki konfederasyondan istifaya davet ediyorum. Gidin bunlar dışında bir sendikaya üye olun veya küçük sendikalara üye olun. Yada sendika üyesi olmayın. Verdiğimiz paralarla devletten aldıklarıyla lüks araçlarla sonu belli toplantılara katılmaktan başka ne işe yaradılar.