Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 16:53
Tüm Memurları Memur Sen ve Kamu Sen'den İstifaya Davet Ediyorum!

Bu kadar da olmaz yahu. Ayıp kardeşim ayıp ya. Hadi Memur Sen'in safı zaten belli aşikar. Onları eleştiren Kamu Sen sizin yaptığınız nedir? Hani diyordunuz ya biz bir yetki alsak şöyle olur böyle olur diye. Bu mu yaptığınız yapacağınız sendikacılık. Size hakkımı helal etmiyorum.

Tüm KAMU GÖREVLİSİ ARKADAŞLARI bu iki konfederasyondan istifaya davet ediyorum. Gidin bunlar dışında bir sendikaya üye olun veya küçük sendikalara üye olun. Yada sendika üyesi olmayın. Verdiğimiz paralarla devletten aldıklarıyla lüks araçlarla sonu belli toplantılara katılmaktan başka ne işe yaradılar.


FırençeskoTotti
Aday Memur
26 Ağustos 2025 16:54
'Eee istifa ettik, sonra ne olacak?' diyenlere Allah akıl fikir versin. Daha bunu bile idrak edemiyor bunlar

SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:03

Ben hayatımda tanıdığım en salak insanları memuriyette tanıdım.

O yüzden hiç umudum yok. 550 TL için o sendikada kalıyorlar :D


korkmaz13
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:19

Bugün itibariyle sendikadan istifa ettim.

