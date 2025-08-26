sendikanızla mutluluklar

meeemurlar merhaba
sivrisinek vızıltısı insanı sinir eder.
vızvızz kafa ütüler ve sivrisinekler sazlarda yaşar.
sazın sapı ise çeşit çeşittir.
kısa orta ve uzun sap olarak sınıflanabilir.
sendika ise 2 ye ayrılır.
1. sarı (sap) sendikalar
2. henüz sarı olmamış sendikalar. vızvız
burada anlayana sivrisinek saz, anlamayana sazın sapını göstersen az diyorum
meeemur ise 2 ye ayrılır
hükümetin atadığı meeeemurlar torpil adam kayırma imam hatip vesair cehennem odunları...
sınav ile kuruma yerleşen zavallı körpecik memur
399 kitlerde çile çeken ile şehirde düz memur olanlar arasında seçim hakkı ücret ile ayarlanırdı... şimdi ücretin ayarlanacak bir hali kalmadı
dün senin tarttığın kantar gün gelir seni tartar diyor.
tartının topuzunu bizi bu hale düşürenlere omuz verenlere veriyorum severler.
peh...
ayıklayın şimdi sazın sapını.
