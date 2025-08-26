Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


26 Ağustos 2025 16:56
sendikanızla mutluluklar

meeemurlar merhaba

sivrisinek vızıltısı insanı sinir eder.

vızvızz kafa ütüler ve sivrisinekler sazlarda yaşar.

sazın sapı ise çeşit çeşittir.

kısa orta ve uzun sap olarak sınıflanabilir.

sendika ise 2 ye ayrılır.

1. sarı (sap) sendikalar

2. henüz sarı olmamış sendikalar. vızvız

burada anlayana sivrisinek saz, anlamayana sazın sapını göstersen az diyorum

meeemur ise 2 ye ayrılır

hükümetin atadığı meeeemurlar torpil adam kayırma imam hatip vesair cehennem odunları...

sınav ile kuruma yerleşen zavallı körpecik memur

399 kitlerde çile çeken ile şehirde düz memur olanlar arasında seçim hakkı ücret ile ayarlanırdı... şimdi ücretin ayarlanacak bir hali kalmadı

dün senin tarttığın kantar gün gelir seni tartar diyor.

tartının topuzunu bizi bu hale düşürenlere omuz verenlere veriyorum severler.

peh...

ayıklayın şimdi sazın sapını.


the back of furkan
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 17:06

sırf görevde yükselme için istifa etmeyecekler var eminim

