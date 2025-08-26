Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Ağustos 2025 16:57
toplu sözleşmeden birşey çıktı mı bize
resmi bayramlarda galiba ücret bizi ilgilendiriyor

polis olsam
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:04

emniyet genel müdürlüğü'nün skandal paylaşımı - ekşi sözlük


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
26 Ağustos 2025 17:13

calismalar devam ediyor. sonuclandiginda aciklanacak


Myosman12345
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:40
Benimde kafam karıştı o madde bizi etkiliyor mu bilen varsa yazsın

memur3428
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 18:30

Çıktı çıktı ...

