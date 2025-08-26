Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 17:00
sendika cekildi ise zam meclise mi kalacak? yoksa gelecek 6 aylik enflasyon ne olur?

sendika çekildi ise zam meclise mi kalacak? yoksa gelecek 6 aylık enflasyon ne olur?


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:02

Hakem kurulu kararı onaylandı ve yürürlüğe girdi kardeşim bu kadar da salak olmayın az gündemi takip


hsyn.11
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:04
adam da haklı kamu sen ve memur sen öyle açıklamalar yapıyor ki sanki masadan çekilince bir şeyler değişecekmis gibi davranıyor milletin de aklı karışıyor
SozlesmeliGenelMudur, 2 saat önce

Hakem kurulu kararı onaylandı ve yürürlüğe girdi kardeşim bu kadar da salak olmayın az gündemi takip


kim bu adam
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:05

Bunun salaklıkla ne alakası var? Son toplantı yarın diyor. Karar toplantılar sona erince imza altına mı alınıyor belli değil ortada karışıklık var o yüzden sorduk.

SozlesmeliGenelMudur, 2 saat önce

Hakem kurulu kararı onaylandı ve yürürlüğe girdi kardeşim bu kadar da salak olmayın az gündemi takip


tolgperperek
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 17:05

ciddi memurmusun hakem kaarını verdi onaylandı, reise cimerden yazabilirsin.


sezai0619
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 17:06

Görevlerini yaptılar işte. Verilen rol buydu. Hakem kuruluna bir şekilde karar aldırdılar. Hükümetini memura ezdirmeyen sendika gibi sendika. Bu üyeler oldukça memura daha çok semer vururlar.


kim bu adam
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:09

açıp sendika açıklamasını okusan keşke 58 maddeyi onayladık ama diğer konularda uzlaşamadık diyor. B

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

günaydın sözlük 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 homo sacer 2 workon 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 onomatope 1 Tatil beldesinde yaşamak 1 Kışlık Hazırlığı 1 Bugün olanlar 1 piknik 1

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen