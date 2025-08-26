sendika cekildi ise zam meclise mi kalacak? yoksa gelecek 6 aylik enflasyon ne olur?

adam da haklı kamu sen ve memur sen öyle açıklamalar yapıyor ki sanki masadan çekilince bir şeyler değişecekmis gibi davranıyor milletin de aklı karışıyor

adam da haklı kamu sen ve memur sen öyle açıklamalar yapıyor ki sanki masadan çekilince bir şeyler değişecekmis gibi davranıyor milletin de aklı karışıyor