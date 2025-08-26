Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


26 Ağustos 2025 17:03
ktün de çaycının genel sekreter olması

ne güzel dünya

Çok Yazılan Konular

3 Kasım 2024Liyakatsiz atamalar

Sözlük

Tatil beldesinde yaşamak 1 onomatope 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 homo sacer 2 günaydın sözlük 3 Bugün olanlar 1 şebnem ferah 2 workon 2 arbeit macht frei 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen