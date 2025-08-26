Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 17:18
Hani aile yılıydı çocuk parasına zam yapılacaktı ?

Hepsi yalan dolan çıktı.


sancakt
Şef
26 Ağustos 2025 17:31

Sözde aile yılı muhabbetine herkesin beklentisi kesin çocuk ve el yardımı iyi seviyede artırılır nihayetinse idi ama mevcut yönetimin halktan tamamen koptuğunun en net gösterimi şu 1 aylık süreç oldu. Mevcut yönetimin Türkiye de vereceği birşey kalmamış halktan tamamen kopmuş ve sadece sözüm ona ülke idare edilmektedir. Samimiyet kalmamıştır. Yeni gelecek yönetim hakkın savunucusu, adil ve liyakat ehli olur inşallah demekten başka bir şeyimiz birde sendikal olarak tepkimizi istifalar ile vermekten başka bir çaremiz kalmamıştır. Aile yılnda memur perişan edilmiş işçilere karşı beki bükülmüş ilkokulu mezunu bir işçiden 20-25 bin lira daha az maaş alması kanıksar hale getirilmiştir. Malum sen ve kamu sen de 1 tane üye kalmaması lazım istifalar akması lazım ki bak bu samimiyetten uzak yönetim nasıl artışlar sağlıyor.


memoserif
Şef
26 Ağustos 2025 17:44

Yakında seçim olmadığı için zırnık çıkmadı bu sene. Var olan kazanımları devamını sağladık diye madde madde kazanım diye bize yutturuyorlar.


skarner
Memur
26 Ağustos 2025 17:54

emekli yılında emekli şahlandı ya sıra ailede

