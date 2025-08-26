Hani aile yılıydı çocuk parasına zam yapılacaktı ?

Sözde aile yılı muhabbetine herkesin beklentisi kesin çocuk ve el yardımı iyi seviyede artırılır nihayetinse idi ama mevcut yönetimin halktan tamamen koptuğunun en net gösterimi şu 1 aylık süreç oldu. Mevcut yönetimin Türkiye de vereceği birşey kalmamış halktan tamamen kopmuş ve sadece sözüm ona ülke idare edilmektedir. Samimiyet kalmamıştır. Yeni gelecek yönetim hakkın savunucusu, adil ve liyakat ehli olur inşallah demekten başka bir şeyimiz birde sendikal olarak tepkimizi istifalar ile vermekten başka bir çaremiz kalmamıştır. Aile yılnda memur perişan edilmiş işçilere karşı beki bükülmüş ilkokulu mezunu bir işçiden 20-25 bin lira daha az maaş alması kanıksar hale getirilmiştir. Malum sen ve kamu sen de 1 tane üye kalmaması lazım istifalar akması lazım ki bak bu samimiyetten uzak yönetim nasıl artışlar sağlıyor.