Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2025 17:25
geçici görev ile il içi hakkında

arkadaşlar okulumda ingilizce öğrt. olarak görev yapmaktayken bu sene görevlendirme ile müdür yardımcılığı görevi verilecek, sorum şu : önümüzdeki yıl mayıs ayında il içi tayin istemem için engel olacak bir durum oluşurmu süre ile ilgili özellikle? öncesinden istifa etmem mi gerekir yoksa il içi sistem otomatik açılırmı? okuyup mesaj yazanlara teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Sendika Serbest Giyim EylemiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuÖğretmene tek tip kıyafet çok saçma değil mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiÖğretmen maaşı 125 bin TL olsunBereketli Bir Toplu Sözleşme Süreci OlduSendika Üyeliğinden İstifa SüreciDisiplin işlemleri başlatılan br öğretmenin mebbis'inde ne yazar?Hizmet İçi Eğitim Kıtlığı

Sözlük

workon 2 Kışlık Hazırlığı 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 günaydın sözlük 3 onomatope 1 şebnem ferah 2 arbeit macht frei 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 Tatil beldesinde yaşamak 1

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen