İl ilçe yer değiştirmek için idareci görevlendirmemin bitmiş olması mı gerekir?

arkadaşlar okulumda ingilizce öğrt. olarak görev yapmaktayken bu sene görevlendirme ile müdür yardımcılığı görevi verilecek, sorum şu : önümüzdeki yıl mayıs ayında il içi tayin istemem için engel olacak bir durum oluşurmu süre ile ilgili özellikle? öncesinden istifa etmem mi gerekir yoksa il içi sistem otomatik açılırmı? okuyup mesaj yazanlara teşekkürler

