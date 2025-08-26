Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 17:36
İşçi den daha düşük maaş almayı kabul edemiyorum diyenlere...

Öyle oldu böyle oldu şöyle oldu hepsi geldi geçti. Sözde aile yılı denilen sene de aileye dahi tek kuruş iyileştirme yok ve kamu işçisine karşı memurun boynu kırıldı. Onlar kırmadı siz kırdırdınız kusura bakmayın, malum sen ve kamu sen üyesi milyonlar varken bu iktidar cephesi dedi ki tepki gösterenler azınlık muhalifler bizim üye sayımıza bak milyonlara ulaşmış benim memurum işini bilir kirasını da veremese gelir oyunu bana verir. Saçma sapan ideolojilerden, takıntılardan, aykırılıklardan ve safsatalardan kurtulun artık kendinize kıymet verin bırakın yahu 5 dk lık iş bırakın bu iki sendikayı istediğinize üye olun siz istifa dalgasını başlatın bakın bakalım sizi görmezden gelenler nasılda işçiye verdiğini size layık görmeye başlıyor.


Çorluilolsun
Şef
26 Ağustos 2025 18:02

Tahammül edemiyorum çok yazik

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

onomatope 1 arbeit macht frei 2 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 Kışlık Hazırlığı 1 piknik 1 homo sacer 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 şebnem ferah 2 Tatil beldesinde yaşamak 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen