İşçi den daha düşük maaş almayı kabul edemiyorum diyenlere...

Öyle oldu böyle oldu şöyle oldu hepsi geldi geçti. Sözde aile yılı denilen sene de aileye dahi tek kuruş iyileştirme yok ve kamu işçisine karşı memurun boynu kırıldı. Onlar kırmadı siz kırdırdınız kusura bakmayın, malum sen ve kamu sen üyesi milyonlar varken bu iktidar cephesi dedi ki tepki gösterenler azınlık muhalifler bizim üye sayımıza bak milyonlara ulaşmış benim memurum işini bilir kirasını da veremese gelir oyunu bana verir. Saçma sapan ideolojilerden, takıntılardan, aykırılıklardan ve safsatalardan kurtulun artık kendinize kıymet verin bırakın yahu 5 dk lık iş bırakın bu iki sendikayı istediğinize üye olun siz istifa dalgasını başlatın bakın bakalım sizi görmezden gelenler nasılda işçiye verdiğini size layık görmeye başlıyor.