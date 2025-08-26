Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 17:49
2026?da yüzde 11?e enflasyon eklenecek mi. Şimdi yorumlarda herkes farklı şeyler yazacak .
Hakikaten yokmu yüzde yüz doğrusunu bilen bi arkadaş. Enflasyon kaç çıkarsa eklenecek. Belli bi seviyeye gelse mi eklenecek. Yoksa hiç mi eklenmeyecek ??

tr.bargu
Aday Memur
26 Ağustos 2025 17:52
2025 in son 6 ayında yüzde beşin üzerinde çıkan enflasyon eklenecek kesin bilgi ama 2026/2027 için oluşacak enflasyon farkları eklenmeyecek şüpheli bilgi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

arbeit macht frei 2 günaydın sözlük 3 homo sacer 2 Tatil beldesinde yaşamak 1 onomatope 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 Bugün olanlar 1 piknik 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 Kışlık Hazırlığı 1

Son Haberler

Türk Dünyası Eğitim KurultayıKurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadı, yapılmayacaktır daİzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıÖğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandıTürkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen