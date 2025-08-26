Arazi Tazminatları yok artık

Pardon nasıl olmasını bekliyordun , tabiki de sadece araziye çıkana verilmesi gerekiyor , vay efendim memur kardeşimiz masanın başında klimanın altında oturacak ben sıcakta arazide çalışacağım , sonra herkese verilecek , yok ya ne güzel dünya

Pardon nasıl olmasını bekliyordun , tabiki de sadece araziye çıkana verilmesi gerekiyor , vay efendim memur kardeşimiz masanın başında klimanın altında oturacak ben sıcakta arazide çalışacağım , sonra herkese verilecek , yok ya ne güzel dünya