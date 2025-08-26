Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 18:29
Arazi Tazminatları yok artık

3 ayda aldığımız arazi tazminatları sadece araziye çıkanlara,, çıktıkları gün kadar ödenecek. Ayıptır, günahtır.. Memurun üç beş lirasına göz dikenler, kendilerine bütün musluklar açık. Haram zıkkım olsun


santana10
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 18:36

Araziye çıkan alır doğrusu bu zaten ben 25 yıldır alıyorum araziye çıktığım gün kadar oturana bu tazminat yok zaten arkadaşım


MAHMUT2506
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:38

Yenimi akılları başlarına geldi


Vladimir Harkonnen
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:38

Ne var bunda araziye çıkmayan arazi ücreti alamaz bunda hata mı var ?


herdaimdogru
Şef
26 Ağustos 2025 18:39
zaten böyleydi

MAHMUT2506
Aday Memur
26 Ağustos 2025 18:39

Bugüne kadar nasıl verildi yenimi akıl ettiler

Vladimir Harkonnen, 3 saat önce

Ne var bunda araziye çıkmayan arazi ücreti alamaz bunda hata mı var ?


moratora
Şef
26 Ağustos 2025 18:44

Bu hep böyleydi zaten. Araziye çıkan alır ama bazı birimlerde sanki araziye çıkılıyormuş gibi form doldurulup devlet dolandırılır.


lastcheva
Memur
26 Ağustos 2025 19:39

Hakkın olmayanı savunup hak haram ediyorsun. Teknik personelim arazi tazminatı almadım hiç çünkü araziye çıkmıyorum.


expertxx
Memur
26 Ağustos 2025 20:05
Pardon nasıl olmasını bekliyordun , tabiki de sadece araziye çıkana verilmesi gerekiyor , vay efendim memur kardeşimiz masanın başında klimanın altında oturacak ben sıcakta arazide çalışacağım , sonra herkese verilecek , yok ya ne güzel dünya

falancaolsun
Şef
26 Ağustos 2025 20:33
Hahahh. Kamu mühendislerinin elinden 3600 ek gösterge, giyim yardımı alındıktan sonra arazi tazminatını mı aldılar. Gizli bir el mühendisleri çok sağlam...

elektronik38
Memur
26 Ağustos 2025 20:53

Diploma almaya çalışıp dolandırıldım diye şikayet vara şikayet yazan abla gibisin

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

onomatope 1 abbas güçlü 1 arbeit macht frei 2 Kışlık Hazırlığı 1 Bugün olanlar 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 şebnem ferah 2 Tatil beldesinde yaşamak 1 homo sacer 2 workon 2

Son Haberler

SP lideri Arıkan'dan 'memur zammı' tepkisi: VAR'a götürülmelidirSahilde gezerken dalgalara kapılan çocuk, denize sürüklenip kaybolduÇorum'da 5 evin zarar gördüğü yangında kundaklama şüphesiAvukat Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktıKurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen