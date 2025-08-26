Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.

Eğitim iş hakkında ki düsünceleriniz nelerdir değerli hocalarım?


yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 19:56

Nasıl ki bugünün sarı sendikaları ebs ve Türk eğitim-sen ise yarinin sarı sendikası da eğitim isi


Vladimir Harkonnen
Aday Memur
26 Ağustos 2025 20:03

Önemli olan yarının sarı sendikasına geçmemek mi yoksa bugünün sarı sendikasindan eğitim işe geçmek mi ?

yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:10

İkisinde de olmamak, sonuçta ne fark edecek ikisi de aynı lacivert. Ama bugün din muhabbeti yapıp her türlü haksızlığa ortak olan, kul hakkı nedir bilmeyen tabiri caiz ise domuz eti Müslümanlığı yapanların ebsde, vatan millet Sakarya edebiyatı yapıp bugün pkk ile halaya duranlarin sarı sendikası Türk eğitim-sen de olmak zuldur. Eğitim işin de yarın bunlardan farklı olacağını düşünmüyorum. Eğer kastınız iktidara muhalefet sendika ise haklısınız o konuda

spock
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:14

En iyi sendika Harran-Sen.


yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:16

O zamanda gelen geçen öpüyor , saçma bir Cendere içerisindeyiz.

spock
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:20

İşini iyi yapana kimse dokunamaz. Evrakın tam olsun. Dersine vaktinde gir.

Bundan otuz yıl önce babamı üzerinde imzası olmayan bir ihale dosyası yüzünden "ya kırk katır ya kırk satıra" mahkum ettiler. Kırk satırı seçti. Bir yıl sonra idare mahkemesi kararıyla makamına geri döndü. Sonra da ona komplo kuranları sürdürdü.

Bu işler hep böyleydi. Açık vermezsen en kötü geçici bir süreliğine çile çekersin.

yorguntarihçi
Genel Müdür
26 Ağustos 2025 20:25

O eskidenmis, şimdi istedikleri mahkeme istedikleri kararı veriyor. Alan satan kendileri. Ülkede hak adalet kalmış gibi yazmışsınız hocam. Mesele evrakların tam olması değil az buçuk sendikalar ve muahalefet olmasa ( kast ettiğim sarılar değil elbette) kan kusturur dünün mağduru bugün muktedirleri. Dün agladiklari ne varsa bugün misli yapıyorlar ne kul hakkı biliyorlar ne Allah korkusu

