Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Sendika Serbest Giyim EylemiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuÖğretmene tek tip kıyafet çok saçma değil mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiHâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.Öğretmen maaşı 125 bin TL olsunBereketli Bir Toplu Sözleşme Süreci OlduSendika Üyeliğinden İstifa SüreciEğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen