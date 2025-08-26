Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.

İşini iyi yapana kimse dokunamaz. Evrakın tam olsun. Dersine vaktinde gir.

Bundan otuz yıl önce babamı üzerinde imzası olmayan bir ihale dosyası yüzünden "ya kırk katır ya kırk satıra" mahkum ettiler. Kırk satırı seçti. Bir yıl sonra idare mahkemesi kararıyla makamına geri döndü. Sonra da ona komplo kuranları sürdürdü.

Bu işler hep böyleydi. Açık vermezsen en kötü geçici bir süreliğine çile çekersin.