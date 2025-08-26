Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea



Kapalı
26 Ağustos 2025 20:36
memurlarnet ve memursen aynı kapıdır istifa

Bu zam pazarlığında gördük ki bu site sadece memurun gözünü korkutuyor, üç kuruşu güzelliyor, milletin aklıyla dalga geçiyor. memursenin de yıllardır neler yaptığı ortada. Tes de farklı değil. Bu siteden üyeliğimi sonlandırıp alternatif haber sitelerine yöneleceğim. Ha burası ha a haber. Evimde izlemediğim kanalın yan kuruluşunu niye takip edip para, prim kazandırayım. Sizleri de tepkisiz kalmamaya davet ediyorum. Haber takip edecek yerler var, bırakalım burada troller kendilerini eğlendirsin.


Ogretmendgt
Aday Memur
26 Ağustos 2025 20:50
memurlara yapılacak zam bütçeyi delip geçecek tarzı bir haber yapmıştı burası çok birsey beklememek lazım sadece adı memurlarnet

mavi_umut
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 20:52

Memura 3 zam birden haberi yapılmadı bu kez:)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sendika Serbest Giyim EylemiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuÖğretmene tek tip kıyafet çok saçma değil mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiHâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.Öğretmen maaşı 125 bin TL olsunBereketli Bir Toplu Sözleşme Süreci OlduSendika Üyeliğinden İstifa SüreciEğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.

Sözlük

Tatil beldesinde yaşamak 1 Bugün olanlar 1 workon 2 şebnem ferah 2 homo sacer 2 onomatope 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 arbeit macht frei 2 Kışlık Hazırlığı 1 piknik 1

Son Haberler

SP lideri Arıkan'dan 'memur zammı' tepkisi: VAR'a götürülmelidirSahilde gezerken dalgalara kapılan çocuk, denize sürüklenip kaybolduÇorum'da 5 evin zarar gördüğü yangında kundaklama şüphesiAvukat Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktıKurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen