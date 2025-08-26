Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
26 Ağustos 2025 20:56
Teşekkürler Malum Sen

Toplu sözleşme sürecindeki üstün performansı , parmak ısırtan malum sene ve kaçak güreşen küçük gizli ortağına 11-7-5-4 için çoooook teşekkürler. Halen doğru yolu bulmamış diğer memurları da bir an önce malum sen e üye olmaya davet ediyorum

