Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2025 20:58
Enflasyon Farkı metinde yok.

Şaka maka enflasyon farkı güme gitti...Teşekkürler emeği olanlar !!!


tolgaerdemli
Aday Memur
26 Ağustos 2025 21:22
enflasyon farkı 3-4 puan olsa ne olacak, süper oldu mu diyeceğiz, hesaplarımız para mı dolacak

ziya64
Daire Başkanı
26 Ağustos 2025 22:59

O beğenmediğiniz enf farkı bile yok artık..Beni mi eleştiriyorsun anlamadım gitti?

tolgaerdemli, Dün
786786
Memur
26 Ağustos 2025 23:56

ne alaka niye güme gitsin


efeturkan
Aday Memur
27 Ağustos 2025 01:59

Tüm sendikalar gözden kaçırdı siz mi farettiniz yani


ziya64
Daire Başkanı
27 Ağustos 2025 09:55
Enflasyon farkı varmış. Resmi gazetede yayınlandı.

karub9191
Şef
27 Ağustos 2025 11:05

Yok çünkü idi otlar. Adamlar ne dedi beklenen enflasyona göre zam. Uzatmayın artık

Toplam 6 mesaj









