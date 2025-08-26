ahlat görevi

cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili ahlat ta görev alan polislere ödüllendirme yapılacağı diye bi söylenti oldu bilgisi olan var mı teşekkür ederim

cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili ahlat ta görev alan polislere ödüllendirme yapılacağı diye bi söylenti oldu bilgisi olan var mı teşekkür ederim