Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Ağustos 2025 21:31
ahlat görevi
cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili ahlat ta görev alan polislere ödüllendirme yapılacağı diye bi söylenti oldu bilgisi olan var mı teşekkür ederim

Icardi55
Aday Memur
26 Ağustos 2025 21:52

Malazgirt görevi için de var mı bilgisi olan


Talha okyay
Aday Memur
26 Ağustos 2025 22:38
olur olur 3-5 verirler...

zorta
Memur
26 Ağustos 2025 22:49

3 kuruşun peşine düşen insanlar ne kadar zavallısınız yav siz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme KararıMazeret Ataması Ağustos 2025Polnet güncel

Sözlük

günaydın sözlük 3 abbas güçlü 1 Bugün olanlar 1 arbeit macht frei 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 şebnem ferah 1 homo sacer 2 Tatil beldesinde yaşamak 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4

Son Haberler

Baba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı yakalandıRisk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!'Para Ver, Erken Ameliyat Ol' İddiasında 11 Sanığa İddianameAJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimBoğazda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen