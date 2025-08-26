Madem çekilecektiniz neden katıldınız.

Türkiye'nin en büyük iki sendikası (Memur - Sen ve Kamu-Sen), iktidarı oluşturan Cumhur ittifakına (Ak Parti ve MHP) yakın olan iki sendika, toplu sözleşme sürecinden sonra hakem kurulu toplantısına da katıldılar.

Sonrasında bugün önce Memur - Sen sonra Kamu - Sen açıklama yaparak hakem kurulundan çekildiklerini açıkladılar. Amaçları memur zam oranının mecliste yapılacak görüşmeler sonrasında karara bağlanması imiş.

Memur zam oranı meclise kalsa ne olacak, ne değişecek?

Meclisten farklı bir karar mı çıkacak? Mecliste çoğunluk iktidar partilerinde (Ak Parti ve MHP) değil mi?

İki büyük sendikanın yapması gereken ilk teklif geldikten sonra hiç bir toplantıya katılmamaktı. Bu şartlarda sözleşme yapılamaz, müzakare yapılamaz demekti ama yapmadılar.

Hakem kuruluna katıldılar sonrasında da dostlar alışverişte görsün muhabbetinden her zaman olduğu gibi birbirlerine laf söylediler.

Unutmayın kıymetli memur arkadaşlarım, bu sendikalardan birisi sarı ise diğeri açık sarı, birisi malum ise ötekisi daha malum sendika.

Bu saatten sonra biz memurlara düşen bu iki büyük sendikadan istifa ederek diğer başka sendikalara üye olmak.

Zaten yetkili sendikalar iktidara muhalif değilse, bu sendikalardan bir şey beklemek hayal kurmaktan öte gidemez.

Kıymetli ve değerli memur arkadaşlarım, sizleri Memur Sen ve Kamu Sen'den istifaya davet ediyorum. Hangi sendika olursa olsun, hangisine üye olursanız olun ama bu iki sendikaya üye olmayın.

Olmayın ki memurun hakkını gerçekten savunan sendikalar yetkiyi alsınlar.

Ben kendim Devlet Memurları Konfederasyonuna bağlı Devlet Memurları Sendikası üyesiyim.

Benim sendikama üye olun demiyorum hangisine üye olursanız olun ama Memur Sen ile Kamu Sen'e üye olmayın.

Saygılarımla.