26 Ağustos 2025 22:49
Sizce hangi bölümü tercih etmeliyim

Arkadaşlar yeni bir hastaneye tayin ile geldim haftaya başlıyorum bölümüm henüz belli değil iki bölüm önerdiler sizce beyin cerrahi servisi mi yoksa koroner yoğun bakım mı buralarda eksik varmış


Avukatbiri
Aday Memur
26 Ağustos 2025 22:49

Hemşireyim bu arada


Taylanlaylanyaylan
26 Ağustos 2025 23:38
hocam yoğun bakım çekilmez ya , beyin cerrahi servisi rahattır bana inanın
Avukatbiri, 51 dk. önce

Hemşireyim bu arada

