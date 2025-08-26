Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2025 23:14
Ocak 2026
Toplu sözleşmede kesinleşen %11 za oranı 15 ocakta mi verilecek yoksa temmuz 15 te mi verilecek bilgisi olan var mı

türkmühendis
Şube Müdürü
26 Ağustos 2025 23:26

58 temmuz gibi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Mühendisler tam olarak ne kazandı? Birleşik kamu iş sendikasıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPolislere neden bişey yok?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Turkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

arbeit macht frei 2 Bugün olanlar 1 Tatil beldesinde yaşamak 1 abbas güçlü 1 workon 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 günaydın sözlük 3 homo sacer 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 onomatope 1

Son Haberler

Baba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı yakalandıRisk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!'Para Ver, Erken Ameliyat Ol' İddiasında 11 Sanığa İddianameAJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimBoğazda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen