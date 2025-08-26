Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Ağustos 2025 23:36
2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtiraz

arkadaşlar 2025 istifa sonrası tekrar atanma kurası 25-26 ağustosta kesinleşti .. tercih yaptığım kısmın hizasında komisyon değerlendirme: Kabul yazıyor Bu havuza düştüğüm manasına geliyor değil mi ?? başka herhangi bir bildirim almadım itiraz için ??

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaFarklı Kamu Kurumu Eş TayiniServis mi mantıklı yoksa kendi aracımla 5 kişi gidip gelmek mi?Alt bölge tayinleri2025 Ünvan değişikliği TDSSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Ek ödemeSizce hangi bölümü tercih etmeliyimAnkara İl içi TayinEYT Kapsamındamıyım?

Sözlük

arbeit macht frei 2 abbas güçlü 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 şebnem ferah 1 Tatil beldesinde yaşamak 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 homo sacer 2 günaydın sözlük 3 piknik 1

Son Haberler

27 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıAynı İl İçinde Başka Bir Yere Atanan Memura Mehil Müddeti Verilir mi?12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladı'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlamaBaba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen