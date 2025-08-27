Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr


27 Ağustos 2025 01:23
Sizce sonuç olumsuz mu olur?

Tezli yüksek lisans mülakatına girdim.Mülakatın başında hocalara çalıştığımı ancak çok heyecanlı olduğumu unutabilirim dedim.İlk soruda çok iyi bildiğim birşey son kısmı unuttum açıkalayamadım.Bir soruda daha böyle oldu.Başka 4 5soruyu bildim.2 tane bilemedim.Sizce sonuç ne olur?

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2025 yılı Akademik KadrolarıTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem

Sözlük

Tatil beldesinde yaşamak 1 Bugün olanlar 1 workon 2 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 şebnem ferah 1 piknik 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 abbas güçlü 1 homo sacer 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3

Son Haberler

27 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıAynı İl İçinde Başka Bir Yere Atanan Memura Mehil Müddeti Verilir mi?12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladı'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlamaBaba ve 11 yaşındaki oğlunu tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen